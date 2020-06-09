2020-06-09T07:00:24+03:00
Умные вещи

Новосибирцы стали чаще пользоваться видеонаблюдением от «Ростелекома»

В Новосибирской области с наступлением дачного сезона все больше жителей региона стали устанавливать видеонаблюдение «Ростелекома», чтобы не беспокоится о сохранности имущества и жилья. За последний месяц спрос на эту услугу увеличился в полтора раза
Поделиться:
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
Изменить размер текста:

Сервис «Видеонаблюдение» позволяет следить за происходящим дома или на улице, присматривать за детьми, а также наблюдать за работами, которые ведутся в квартире или на территории дома.

- Преимущество видеонаблюдения «Ростелекома» в том, что в этот сервис входит просмотр видео в режиме онлайн с любого устройства и в любом месте, где есть интернет. Кроме того, видеоархив абонента надежно хранится в облаке до 30 дней, афрагмент записи длиной до 30 минут при необходимости можно выгрузить и сохранить. Все это удобно делать в «Личном кабинете» на компьютере или через бесплатное мобильное приложение на смартфоне, - уточнил Виталий Лапицкий, заместитель директора - директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В комплект услуги входит видеокамера с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения. Это позволяет снимать видео в темноте и фиксировать перемещение в зоне действия умного прибора. Если будет обнаружено подозрительное движение, абоненту на телефон придет оповещение.

Услуга «Видеонаблюдение» совместима с интеллектуальной системой «Умный дом» «Ростелекома». Подробнее узнать об услугах можно по телефону 8-800-100-0-800 и на сайте компании rt.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не ваш, вот и беситесь»: новосибирец, бросивший спорткар посреди парковки, возмутил водителей
Под Новосибирском супруги выпрыгнули в окно, спасаясь от пожара
Отправили его за сигаретами: два сибиряка угнали авто у доверчивого продавца
Новосибирские хулиганы проявили активность
«Под колесом была бутылка с горючим»: в Новосибирске сгорел дорогой кроссовер, припаркованный у мусорки
Новосибирцы стали чаще пользоваться видеонаблюдением от «Ростелекома»
Еще 104 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 3752 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще двое: что о них известно
«От удара влетел в припаркованную машину»: стали известны подробности аварии с тремя автомобилями
Новосибирец украл у сибирячки 700 рублей и зубной протез
В мэрии рассказали, как так получилось, что на клумбах в центре города взошла конопля вместо цветов
«Пытался перелезть с ними через забор»: новосибирец украл москитные сетки из детского сада