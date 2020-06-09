Новосибирцы стали чаще пользоваться видеонаблюдением от «Ростелекома»

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:00:24+03:00

В Новосибирской области с наступлением дачного сезона все больше жителей региона стали устанавливать видеонаблюдение «Ростелекома», чтобы не беспокоится о сохранности имущества и жилья. За последний месяц спрос на эту услугу увеличился в полтора раза

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Сервис «Видеонаблюдение» позволяет следить за происходящим дома или на улице, присматривать за детьми, а также наблюдать за работами, которые ведутся в квартире или на территории дома.

- Преимущество видеонаблюдения «Ростелекома» в том, что в этот сервис входит просмотр видео в режиме онлайн с любого устройства и в любом месте, где есть интернет. Кроме того, видеоархив абонента надежно хранится в облаке до 30 дней, афрагмент записи длиной до 30 минут при необходимости можно выгрузить и сохранить. Все это удобно делать в «Личном кабинете» на компьютере или через бесплатное мобильное приложение на смартфоне, - уточнил Виталий Лапицкий, заместитель директора - директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В комплект услуги входит видеокамера с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения. Это позволяет снимать видео в темноте и фиксировать перемещение в зоне действия умного прибора. Если будет обнаружено подозрительное движение, абоненту на телефон придет оповещение.

Услуга «Видеонаблюдение» совместима с интеллектуальной системой «Умный дом» «Ростелекома». Подробнее узнать об услугах можно по телефону 8-800-100-0-800 и на сайте компании rt.ru.