Еще 104 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 3752 человек
Во вторник, 9 июня, в оперштабе регионального правительства рассказали о еще 104 заболевших коронавирусом за сутки. Теперь общее число заразившихся инфекцией за время эпидемии составляет 3752 человека.
— Из них — 251 ребенок. С начала эпидемии из инфекционного госпиталя выписали 1455 пациентов. К сожалению, 44 больных коронавирусом скончались, — рассказали в оперштабе.
За последние сутки стало известно еще о двух умерших от коронавируса, оба — пожилые мужчины.
Сейчас в реанимации находится 41 человек, на ИВЛ — 9 пациентов.
Напомним, те, кто болеет коронавирусом в легкой форме, могут наблюдаться дома. Такое решение было озвучено на прошлой неделе.
Также разрешили работать магазинам с непродовольственными товарами. Но необходимо соблюдать меры безопасности.
Масочный режим по-прежнему в силе.
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ИСТОЧНИК KP.RU