В Новосибирской области от коронавируса умерли еще двое: что о них известно

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:15:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 июня, стало известно о еще двух умерших из-за коронавируса. Оба мужчины: одному было — 63 года, второму — 78 лет. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Общее количество умерших от коронавируса в регионе достигло 44 человек. Всего в области коронавирусом заболели 3752 человека, в том числе 251 ребенок. Стоит отметить, что 1455 пациентов выздоровели, — рассказали в оперштабе.

За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 104 человек.

В реанимации находится 41 человек, к аппарату ИВЛ подключены 9 пациентов инфекционного госпиталя.

Напомним, накануне стало известно о том, что ограничительные меры решили смягчить: разрешили работать магазинам с непродовольственными товарами. Но есть пара условий: размер магазина не должен превышать 400 квадратных метров, у него должен быть отдельный вход.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU