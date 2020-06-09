2020-06-09T06:15:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще двое: что о них известно

С начала эпидемии скончались 44 больных коронавирусом
Ульяна ДЖАНКОВА
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В регионе еще двое умерли из-за коронавируса.В регионе еще двое умерли из-за коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Во вторник, 9 июня, стало известно о еще двух умерших из-за коронавируса. Оба мужчины: одному было — 63 года, второму — 78 лет. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Общее количество умерших от коронавируса в регионе достигло 44 человек. Всего в области коронавирусом заболели 3752 человека, в том числе 251 ребенок. Стоит отметить, что 1455 пациентов выздоровели, — рассказали в оперштабе.

За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 104 человек.

В реанимации находится 41 человек, к аппарату ИВЛ подключены 9 пациентов инфекционного госпиталя.

Напомним, накануне стало известно о том, что ограничительные меры решили смягчить: разрешили работать магазинам с непродовольственными товарами. Но есть пара условий: размер магазина не должен превышать 400 квадратных метров, у него должен быть отдельный вход.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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