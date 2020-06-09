2020-06-09T05:51:35+03:00
Происшествия

«От удара влетел в припаркованную машину»: стали известны подробности аварии с тремя автомобилями

У одного из пострадавших диагностировали тяжелую травму головы
Ульяна ДЖАНКОВА
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В аварии с тремя автомобилями пострадали четыре человека. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскаВ аварии с тремя автомобилями пострадали четыре человека. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
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В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали четыре человека одной машины. Это произошло поздно вечером 8 июня.

— Водитель на «Mitsubishi Galant», который ехал по улице Грибоедова со стороны улицы Кирова в сторону Автогенной, столкнулся на перекрестке у дома №186 на улице Московская с «Renault Logan», от удара «Renault» отбросило в припаркованную «Toyota Avensis», — сообщили в пресс-службе ведомства. — В аварии пострадали водитель «Renault» и трое его пассажиров. Их доставили в больницу, у одного из пассажиров врачи диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму головы.

Суди по видео с места аварии, пострадавшие ехали в машине брендированной как такси. В ГИБДД не пояснили, выполнял ли водитель в это время заказ или он в это время подвозил своих знакомых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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