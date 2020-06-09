«Под колесом была бутылка с горючим»: в Новосибирске сгорел дорогой кроссовер, припаркованный у мусорки

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:00:41+03:00

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Во вторник, 9 июня, в Новосибирске на парковке у дома № 77 по улице Державина полыхали три кроссовера: «BMW X-6», «Nissan Juke» и «Haval H5».

О том насколько сильно пострадали дорогие машины, КП-Новосибирск рассказали в региональном МЧС.

— Огонь повредил моторный отсек, салон и передние двери «BMW X-6», переднее правое крыло и фару «Nissan Juke», заднюю правую фару и номерной знак «Haval H5». Больше всего досталось «BMW», поэтому есть предположение, что возгорание началось с него. Владельцы машин во время тушения пожара были на месте, никто не пострадал, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе областного МЧС.

Кстати, у соседей есть свои версии случившегося, они считают, что кто-то поджег «BMW».

Отчего произошел пожар, выясняют специалисты. Фото: «Инцидент Новосибирск».

— На колесе нашли бутылку, из нее пахло бензином, — пишут люди в группе «Инцидент Новосибирск». — А еще «BMW» был сначала припаркован у подъезда, а чуть позже встал у мусорного контейнера.

В МЧС по Новосибирской области эту информацию опровергли: бутылку пожарные не находили.

Обстоятельства случившегося выясняют дознаватели.

Загорелся автомобиль на Державина.

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ИСТОЧНИК KP.RU