В мэрии рассказали, как так получилось, что на клумбах в центре города взошла конопля вместо цветов

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:13:56+03:00

Мы спросили у юриста, что будет если собрать букет из такой травы

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В мэрии Новосибирска рассказали, как так получилось, что в центре города на клумбах вместо цветов колосится конопля.

— В связи с тем, что грунт завозится с сельскохозяйственных угодий Новосибирской области, вполне вероятно, что он случайно может содержать семена сорных растений, — ответили КП-Новосибирск в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии.- Это растение — конопля сорная, она не содержит наркотических веществ и не несет угрозы для жителей города. Но побеги были убраны.

КП-Новосибирск уточнила у юриста, что будет, если набрать букет конопли с такой клумбы в центре города. Оказалось, что все зависит от сорта. На самом деле, не вся конопля содержит вредные вещества.

— Здесь все зависит от умысла. Если у человека нашли свежескошенную коноплю, она просто лежит, и у него нет явного умысла готовить из нее препарат, то ответственности не будет. Другое дело если нашли высушенное растение или в процессе ферментации. Тогда, если установят, что этот сорт содержит наркотические вещества, будет уголовная ответственность. За хранение наркотиков предусмотрено наказание от штрафа в 40 тысяч рублей до лишения свободы на три года. Но если установят, что человек сушил просто сорную траву, то ответственности он не понесет, потому что тут нет общественной опасности, — рассказал КП-Новосибирск Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU