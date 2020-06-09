2020-06-09T04:50:55+03:00
Общество

«Пытался перелезть с ними через забор»: новосибирец украл москитные сетки из детского сада

Мужчину вовремя заметил сторож, который вызвал охрану
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец пытался сбежать через забор с москитными сетками. Фото: пресс-служба РосгвардииНовосибирец пытался сбежать через забор с москитными сетками. Фото: пресс-служба Росгвардии
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В Новосибирске сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который пытался перелезть через забор с москитными сетками. Их он снял с окон детского сада в Дзержинском районе города. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

— Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Дзержинского района, получили сообщение о том, что на улице Республиканская, на территории детского сада, сработала кнопка тревожной сигнализации. Экипаж группы задержания выехал для проверки, — сообщили в ведомстве. — Сотрудников Росгвардии встретил сторож. Она рассказал, что видел, как неизвестный мужчина снимает с оконных рам садика москитные сетки.

Сотрудники Росгвардии осмотрели территорию садика и увидели мужчину с москитными сетками, он пытался сбежать через забор. Его задержали и передали полицейским. Кстати, москитные сетки новосибирец хотели продать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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