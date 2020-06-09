2020-06-09T04:13:40+03:00
Дом. Семья

«Куда делся их отец, не знаем»: детенышей совы, заболевшей пневмонией, отдали в приемную семью

Пока мама поправляется, малыши уже освоились в новом доме
Надежда РЫЖКИНА
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Трех совят подселили в семью, где уже есть один птенец. Фото: Центр реабилитации диких животныхТрех совят подселили в семью, где уже есть один птенец. Фото: Центр реабилитации диких животных
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В новосибирском Центре реабилитации диких животных спасли трех совят неясыти из Кемеровской области. Мать птенцов заболела пневмонией и не может ни летать, ни выкармливать детенышей: ее оставили в кемеровском центре на лечение. Пока мама поправляет здоровье, совят пристроили в приемную семью, ведь жить им нужно в дикой природе. Кстати, куда подевался их отец, никто не знает.

В Новосибирской области есть много деревянных домиков для сов. Фото: Центр реабилитации диких животных

В Новосибирской области есть много деревянных домиков для сов. Фото: Центр реабилитации диких животных

— В нашем городе активно действуют три группы натуралистов, которые развешивают по лесам и оврагам деревянные домики для сов и соколов. Именно в такие «малогабаритные» домики в лесу мы посадили совят, — рассказали волонтеры центра реабилитации.

Совята с любопытством изучают окрестности. Фото: Центр реабилитации диких животных

Совята с любопытством изучают окрестности. Фото: Центр реабилитации диких животных

В приемной семье, куда определили трех совят, уже был один птенец. В помощь приемной матери передали запас еды. Малыши быстро освоились на новом месте. Приемные родители приняли малышей как родных.

Подсадка совят в совятник.1 июня 2020 г., ЦСБС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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