2020-06-09T03:34:07+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 9 июня 2020 года: что ждет сибиряков сегодня

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 9 июня 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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Погода в Новосибирске 9 июня 2020 года: в городе будет тепло и облачноПогода в Новосибирске 9 июня 2020 года: в городе будет тепло и облачноФото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске 9 июня 2020 года: в городе будет тепло и облачно, но возможен и небольшой дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +18-20 градусов, ночью — +8-10 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области температура ночью составит +10-15, днем +18-23 градусов. Днем преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди, грозы. Ночью и утром при прояснениях туманы. Северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17.

«Яндекс» обещает днем в Новосибирске температуру около +18-21 градусов, утром — облачно с прояснениями, вечером — ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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