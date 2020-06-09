2020-06-09T03:02:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 июня 2020 года покажет, как распространяется инфекция в регионе
Ульяна ДЖАНКОВА
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Болезнь пока не отступает: каждые сутки прирост заразившихся коронавирусом составляет не менее ста человек.Болезнь пока не отступает: каждые сутки прирост заразившихся коронавирусом составляет не менее ста человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Пока региону не удается справиться с болезнью: на какие территории проникла инфекция, покажет наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 июня 2020 года.

— 224 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — сообщили в оперштабе правительства региона.

На какие территории области проникла болезнь, можно посмотреть на карте распространения коронавируса.

На какие территории области проникла болезнь, можно посмотреть на карте распространения коронавируса.

Таким образом на карте распространения коронавируса в регионе отмечены: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Так же зараженные обнаружены в районах области, а именно — Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.

Ежесуточно прирост заболевших составляет не менее ста человек по региону. Сначала эпидемии коронавирусом заразились 3648 человек, из них 250 детей. Стоит отметить, что 1386 человек выздоровели, к сожалению, 42 пациента скончались.

Накануне стало известно и смерти еще одной пациентки инфекционного госпиталя: от коронавируса скончалась 69-летняя женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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