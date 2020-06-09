Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

9 Июнь 2020 2020-06-09T03:02:16+03:00

Болезнь пока не отступает: каждые сутки прирост заразившихся коронавирусом составляет не менее ста человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 июня 2020 года покажет, как распространяется инфекция в регионе

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Пока региону не удается справиться с болезнью: на какие территории проникла инфекция, покажет наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 июня 2020 года.

— 224 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — сообщили в оперштабе правительства региона.

На какие территории области проникла болезнь, можно посмотреть на карте распространения коронавируса.

Таким образом на карте распространения коронавируса в регионе отмечены: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Так же зараженные обнаружены в районах области, а именно — Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.

Ежесуточно прирост заболевших составляет не менее ста человек по региону. Сначала эпидемии коронавирусом заразились 3648 человек, из них 250 детей. Стоит отметить, что 1386 человек выздоровели, к сожалению, 42 пациента скончались.

Накануне стало известно и смерти еще одной пациентки инфекционного госпиталя: от коронавируса скончалась 69-летняя женщина.

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