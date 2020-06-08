2020-06-08T22:09:03+03:00
Общество

«Жутковато»: человеческий лик появился после бури в небе над Новосибирском

Горожане поспешили заснять его на фото и видео
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Облака над Новосибирском выстроились в форме человеческого лица. Фото: "АСТ-54"Облака над Новосибирском выстроились в форме человеческого лица. Фото: "АСТ-54"
Изменить размер текста:

Облака над Новосибирском выстроились в форме человеческого лица. Такое необычное «творчество» природы горожане поспешили сфотографировать и выложить в социальные сети.

— «Небесный лик» появился сегодня вечером над ЖК «Матрешкин двор», — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что тоже видели фигуру из туч над городом. Некоторые даже отметили, что человеческое лицо в небе выглядит немного жутковато:

— Как будто оно следит за нами.

— Жутковато.

— В центре его тоже было видно, — пишут люди.

Напомним, сегодня в Новосибирске весь день бушевала непогода. Шквалистый ветер сменился дождями и грозами, к вечеру все небо над городом было затянуто тучами. Кстати, буря не смогла пройтись по Новосибирску без последствий: ветер срывал у зданий крыши, валил деревья, поднимал в воздух облака пыли и разорял цветочные киоски.

Человеческий лик появился после бури в небе над Новосибирском.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru\

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Срывало крыши и валило деревья: фото и видео бури в Новосибирске 8 июня 2020 года

Стихия в понедельник нагрянула в Новосибирск: публикуем фото и видео бури в Новосибирске 8 июня 2020 года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Жутковато»: человеческий лик появился после бури в небе над Новосибирском
В закрытой новосибирской гостинице нелегально жили 54 китайца
В Новосибирске столкнулись три машины: есть пострадавшие
«Из подъезда не выйти»: новосибирцы собрали пробку во дворе из-за ремонта дороги
Военные показали видео с закрытой репетиции парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года
«Закрой рот, а то сделаю больнее»: мать избила дочку за то, что та заплакала на солнце
В Новосибирске 888 домов остались без электричества
Стали известны подробности аварии, в которой погиб водитель и пострадали пять детей
В Новосибирске ветер разбросал цветы из киоска по всему тротуару
В «Пионере» начали реконструкцию для театра Афанасьева
В Новосибирске ветер сорвал у здания крышу и повалил на дорогу тополь
«Из окна ничего не видно»: в Новосибирске поднялась пыльная буря
В юбке и с покрытой головой: внешний вид женщины в храме
«На перекрестке не проехать»: в Новосибирске фургон перевернулся, столкнувшись с иномаркой
Как они там поместились: «Жигули», в котором было пятеро детей, перевернулся под Новосибирском
Блокпостов больше нет: Алтайский край открыл границы с Новосибирском
«Перекусывал замки плоскогубцами»: новосибирец украл пять велосипедов у соседей