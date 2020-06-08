«Жутковато»: человеческий лик появился после бури в небе над Новосибирском
Облака над Новосибирском выстроились в форме человеческого лица. Такое необычное «творчество» природы горожане поспешили сфотографировать и выложить в социальные сети.
— «Небесный лик» появился сегодня вечером над ЖК «Матрешкин двор», — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом многие сибиряки написали, что тоже видели фигуру из туч над городом. Некоторые даже отметили, что человеческое лицо в небе выглядит немного жутковато:
— Как будто оно следит за нами.
— Жутковато.
— В центре его тоже было видно, — пишут люди.
Напомним, сегодня в Новосибирске весь день бушевала непогода. Шквалистый ветер сменился дождями и грозами, к вечеру все небо над городом было затянуто тучами. Кстати, буря не смогла пройтись по Новосибирску без последствий: ветер срывал у зданий крыши, валил деревья, поднимал в воздух облака пыли и разорял цветочные киоски.
Человеческий лик появился после бури в небе над Новосибирском.
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ИСТОЧНИК KP.RU