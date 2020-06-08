В закрытой новосибирской гостинице нелегально жили 54 китайца

8 Июнь 2020 2020-06-08T22:00:06+03:00

В Новосибирске в закрытой гостинице во время проверки обнаружили проживающих там 54 китайцев. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Их обнаружили во время одной из проверок

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В Новосибирске в закрытой гостинице во время проверки обнаружили проживающих там 54 китайцев. Как оказалось позже, в городе они находятся уже не первый год.

— В Новосибирске продолжаются проверки различных предприятий и организаций на предмет нарушения действующих ограничительных мер в период противодействия коронавирусу. За прошедшие выходные новых нарушителей выявлено не было, однако, в одном из гостиничных комплексов, который числился закрытым, в отдельном корпусе было обнаружено 54 гражданина Китайской Народной Республики, — сообщили в пресс-службе областного Правительства. — При проверке документов выяснилось, что гости города находятся здесь не первый год, у них имеются визы, выданные по согласованию с их работодателем. До сведения руководства организации доведены требования постановления Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.

В Правительстве также отметили, что всего за два с половиной месяца было составлено и направлено в суд более 1950 протоколов по разным статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, связанных с нарушениями людьми эпидемиологических мер безопасности. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 5,8 миллионов рублей.

Напомним, по данным на 8 июня, число заболевших коронавирусом в Новосибирске составляет 3648 человек. На данный момент, число выздоровевших людей составляет — 1386. Скончались от этого заболевания 42 пациента. В отделении реанимации в тяжелом состоянии сейчас находятся 37 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU