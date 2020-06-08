8 Июнь 2020 2020-06-08T20:43:24+03:00

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Вечером, 8 июня, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП: столкнулись три автомобиля. На месте работали сотрудники экстренных служб.

— Водителя одного из автомобилей зажало в салоне: доставали его оттуда спасатели при помощи специального устройства. По словам очевидцев, за медицинской помощью обратились как минимум три человека, одного из автомобилистов увез реанимобиль. На месте работали сотрудники всех спецслужб, включая пожарных, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. Фото: "АСТ-54"

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такая авария действительно произошла около одиннадцати часов вечера. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека, они были доставлены в больницу. В настоящее время, на месте работают сотрудники ДПС, все причины и обстоятельства выясняются.

В Новосибирске столкнулись три машины: есть пострадавшие.

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