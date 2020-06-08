2020-06-08T20:20:06+03:00
Общество

«Из подъезда не выйти»: новосибирцы собрали пробку во дворе из-за ремонта дороги

Происходящее сняли на видео очевидцы
Алена КУЛЕШОВА
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Пробка собралась прямо под окнами жилых домов. Фото: кадр из видеоПробка собралась прямо под окнами жилых домов. Фото: кадр из видео
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В Новосибирске, автомобилисты, решившие объехать участок дороги, на котором идет ремонт, собрали пробку во дворах жилых домов. Происходящее сняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Из-за устранения дефекта на магистральном трубопроводе, участок улицы Промышленная оказался перекрыт от улицы Трикотажная до улицы Индустриальная. И, несмотря на возможность объехать проблемный участок по шестиполосному проспекту Дзержинского, многие автолюбители предпочли проехать по дворам жилых домов, нарушая покой жильцов. В итоге, прямо под окнами у людей образовались настоящие пробки, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки выразили свое негодование насчет поступка водителей. Подписчики отметили, что такое желание автомобилистов упростить себе жизнь, могло только наоборот создать дополнительные проблемы:

— Даже из подъезда выйти нельзя! Это уже не по двору, а почти по ногам жильцов.

— Ведь можно же спокойно объехать, зачем они во дворы лезут?

— А если вдруг авария? Они там вообще до утра простоят.

— Шлагбаум там надо выставить, — пишут люди.

Новосибирцы собрали пробку во дворе из-за ремонта дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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