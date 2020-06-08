Военные показали видео с закрытой репетиции парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:38:23+03:00

Появилось видео закрытой репетиции парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года. Фото: Пресс-служба ЦВО

Для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики 41 общевойсковой армии

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Появилось видео закрытой репетиции парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года. Тренировка по управлению механизированной колонной военной техники прошла на территории военного аэродрома в «Толмачево». Для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики 41 общевойсковой армии.

Тренировка прошла на территории военного аэродрома в «Толмачево». Фото: Пресс-служба ЦВО

— Перед ними стоит непростая задача — управляя многотонной техникой, выдерживать установленную скорость, дистанцию, выполнять различные маневры и при этом не нарушать синхронность в движениях парадной коробки, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики. Фото: Пресс-служба ЦВО

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже рассказывала, что смогут увидеть на параде горожане. На мероприятии будет представлено более 50 единиц военной техники. Сам же Парад Победы состоится 24 июня в 10.00 по местному времени на главной площади Новосибирска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/783786" frameborder="0"></iframe> Военную технику вывели на первую репетицию парада Победы в Новосибирске.Тренировку провели военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа

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ИСТОЧНИК KP.RU