Военные показали видео с закрытой репетиции парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года
Появилось видео закрытой репетиции парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года. Тренировка по управлению механизированной колонной военной техники прошла на территории военного аэродрома в «Толмачево». Для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики 41 общевойсковой армии.
Тренировка прошла на территории военного аэродрома в «Толмачево». Фото: Пресс-служба ЦВО
— Перед ними стоит непростая задача — управляя многотонной техникой, выдерживать установленную скорость, дистанцию, выполнять различные маневры и при этом не нарушать синхронность в движениях парадной коробки, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики. Фото: Пресс-служба ЦВО
Напомним, ранее КП-Новосибирск уже рассказывала, что смогут увидеть на параде горожане. На мероприятии будет представлено более 50 единиц военной техники. Сам же Парад Победы состоится 24 июня в 10.00 по местному времени на главной площади Новосибирска.
Военную технику вывели на первую репетицию парада Победы в Новосибирске.Тренировку провели военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военная техника Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: что увидят сибиряки, как участников защитят от коронавируса
Военная техника Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: рассказываем, как проходит подготовка (подробнее).
Репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: лучшие фото
В закрытом режиме прошла первая репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU