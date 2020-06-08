«Закрой рот, а то сделаю больнее»: мать избила дочку за то, что заплакала на солнце

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:30:58+03:00

В Новосибирске женщина избила свою маленькую дочь за то, что та заплакала из-за солнца, светящего в глаза. Фото: "АСТ-54"

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В Новосибирске женщина избила свою маленькую дочь за то, что та заплакала из-за солнца, светящего в глаза. Произошедшее повергло в шок прохожих, которые стали свидетелями данной ситуации.

— Сегодня гуляли с сыном возле футбольного поля у себя в микрорайоне «Стрижи» и наблюдали следующую картину: мама пришла с коляской, в которой сидел ребенок, поставила ее в сторону солнца, девочка начала корчиться и плакать от того, что оно светило ей прямо в глаза. Тогда мама ударила ее по лицу, чтобы она замолчала, и сказала: «Закрой рот», — написал сибиряк, ставший очевидцем происходящего, в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Я от такого шлепка опешил, а девочка начала плакать сильнее. Женщина к ней наклонилась и сказала: «Если ты не заткнешься, то я сделаю тебе еще больнее». Она ее начала шлепать по лицу без остановки. Мы с сыном были просто в шоке: я к ней подошел, сказал, что обращусь в органы опеки по поводу того, как жестоко она обращается с ребенком. Но реакции никакой не последовало. Я подумал, быть может, это няня? Но потом, поговорив с соседями, оказалось, что это все-таки мать, живущая неподалеку, в доме на улице Кубовая.

Данной историей уже заинтересовались следователи. Сейчас на место происшествия уже выехали сотрудники Заельцовского межрайонного следственного отдела, чтобы разобраться во всех причинах и обстоятельствах произошедшего.

— Следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в социальной сети «Вконтакте», о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, соединенное с жестоким обращением. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе СУ СК по НСО.

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