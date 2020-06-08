2020-06-08T16:47:28+03:00
Общество

В Новосибирске 888 домов остались без электричества

Возможной причиной аварий на подстанциях могла стать буря, обрушившаяся на город
Алена КУЛЕШОВА
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В Первомайском районе 888 домов остались без света.В Первомайском районе 888 домов остались без света.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Первомайском районе 888 домов остались без света. Причиной этому стали аварии на подстанциях.

— Судя по всему, из-за сильного ветра больше всего досталось Первомайскому району, где без света остались больше 800 домов, — сообщается в паблике «Подслушано Первомайка». — Отключились сразу 11 трансформаторных подстанций.

Исходя из данных портала «Мой Новосибирск», свет в домах отключили сегодня, 8 июня, в 18:30. Вернуть электричество горожанам планируют после того, как аварии будут устранены. Примерное время, указанное на сайте портала — 21:30. Таким образом, без света людям придется провести около трех часов.

Отключились сразу 11 трансформаторных подстанций. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/portal

Отключились сразу 11 трансформаторных подстанций. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/portal

Напомним, сегодня, 8 июня, на Новосибирск обрушился шквалистый ветер и дождь. Последствия недолгой, но сильной бури, не заставили себя ждать: в городе оказались повалены несколько деревьев, у одного здания сорвало крышу, а у цветочного ларька на левом берегу весь ассортимент оказался разбросан по тротуару.

Отметим, что ранее КП-Новосибирск писала о том, как несколько домов в Дзержинском районе остались без электричества более, чем на двое суток. По словам жильцов, это было связано с бурей, которая прошлась по городу накануне, 26 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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