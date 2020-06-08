8 Июнь 2020 2020-06-08T14:16:01+03:00

Поднявшийся в Новосибирске сильный ветер разбросал по дороге ассортимент цветочного киоска. Фото: Скриншот с видео

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Поднявшийся в Новосибирске сильный ветер разбросал по дороге ассортимент цветочного киоска. Происходящее сняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Около остановки «Башня» порыв ветра разбросал по тротуару на проспекте Маркса цветы из киоска, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О том, что в Новосибирске 8 июня грянет буря, синоптики предупреждали заранее. Причиной этому стали холодные воздушные массы, которые пришли к нам с северного Урала. В Гидрометцентре утверждают, что дожди и грозы могут продержаться в области еще два дня.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сильный ветер сорвал крышу у здания и повалил на дорогу тополь, а также о том, как некоторые горожане сняли на видео пыльную бурю, из-за которой видимость стала практически нулевой.

В Новосибирске ветер разбросал цветы из киоска по всему тротуару.

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ИСТОЧНИК KP.RU