В Новосибирске ветер разбросал цветы из киоска по всему тротуару
Поднявшийся в Новосибирске сильный ветер разбросал по дороге ассортимент цветочного киоска. Происходящее сняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.
— Около остановки «Башня» порыв ветра разбросал по тротуару на проспекте Маркса цветы из киоска, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
О том, что в Новосибирске 8 июня грянет буря, синоптики предупреждали заранее. Причиной этому стали холодные воздушные массы, которые пришли к нам с северного Урала. В Гидрометцентре утверждают, что дожди и грозы могут продержаться в области еще два дня.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сильный ветер сорвал крышу у здания и повалил на дорогу тополь, а также о том, как некоторые горожане сняли на видео пыльную бурю, из-за которой видимость стала практически нулевой.
В Новосибирске ветер разбросал цветы из киоска по всему тротуару.
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ИСТОЧНИК KP.RU