В Новосибирске ветер сорвал у здания крышу и повалил на дорогу тополь

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:45:25+03:00

В городе такая непогода может продержаться два дня

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Дождь и сильный ветер обрушились на Новосибирск 8 июня. По словам синоптиков, такую непогоду вызвали холодные воздушные массы, пришедшие с северного Урала. Тем временем, в городе уже появились первые последствия бури.

— В Марусино сильным порывом оторвало крышу здания, которую бросило на припаркованные автомобили, — сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» Вконтакте. — А на улице Бориса Богаткова упавший тополь перегородил единственный выезд из двора дома №163/8.

Упавший тополь перегородил единственный выезд из двора дома. Фото: "АСТ-54"

В комметариях под постом многие люди отметили, что, по сравнению с теплым маем, погода в июне решила сибиряков не баловать. Кроме того, некоторые подписчики написали о том, что ветер должен был быть очень сильным для того, чтобы сорвать у здания крышу:

— Верните шикарную погоду в мае!

— Неужели там крыше на скотче держится? Или ветер такой сильный?

— С каждым годом погода все хуже.

— Ветер сегодня и правда сильный, — пишут люди.

В Новосибирске ветер сорвал у здания крышу .

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ИСТОЧНИК KP.RU