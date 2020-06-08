2020-06-08T13:07:04+03:00
Общество

«Из окна ничего не видно»: в Новосибирске поднялась пыльная буря

В городе ожидается дождь и ветер
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске снова началась буря.В Новосибирске снова началась буря.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 8 июня, в Новосибирске снова началась буря. В городе поднялся сильный ветер, небо оказалось затянуто тучами, в отдельный районах пошел дождь. А где-то новосибирцы из собственных окон успели снять поднявшееся в воздух облако пыли.

— В Новосибирске настоящая пыльная буря, видимость за окном просто нулевая, — пишут очевидцы в паблике Вконтакте «Нетипичный Новосибирск».

В комметариях под постом сибиряки также отметили, что буря еще пока успела дойти не до всех. К примеру, в районе площади Маркса она уже бушует, а вот на ОбьГЭС пока спокойно.

Напомним, согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, во второй половине дня 8 июня местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

В Новосибирске поднялась пыльная буря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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