«На перекрестке не проехать»: в Новосибирске фургон перевернулся, столкнувшись с иномаркой

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:26:36+03:00

В Октябрьском районе, после столкновения с седаном, перевернулся на бок фургон. Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Днем, 8 июня, в Новосибирске произошло ДТП: в Октябрьском районе, после столкновения с седаном, перевернулся на бок фургон Mercedes-Benz. Авария случилась на пересечении улиц Кирова и Воскова.

— На данное ДТП выезжал экипаж ГИБДД, сотрудники убедились в том, что в аварии никто не пострадал. В связи с этим, она оформляется без участия госавтоинспекции по Новосибирску, — пояснили КП-Новосибирск в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Последствия аварии очевидцы сняли на видео, позже ролик попал в сеть. По словам автомобилистов, ДТП затруднило движение через перекресток в обоих направлениях. Кроме того, подписчики паблика «АСТ-54», где был размещен пост об аварии, отметили, что на этом перекрестке аварии происходят достаточно часто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/783724" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске фургон перевернулся, столкнувшись с иномаркой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU