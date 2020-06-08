«На перекрестке не проехать»: в Новосибирске фургон перевернулся, столкнувшись с иномаркой
Днем, 8 июня, в Новосибирске произошло ДТП: в Октябрьском районе, после столкновения с седаном, перевернулся на бок фургон Mercedes-Benz. Авария случилась на пересечении улиц Кирова и Воскова.
— На данное ДТП выезжал экипаж ГИБДД, сотрудники убедились в том, что в аварии никто не пострадал. В связи с этим, она оформляется без участия госавтоинспекции по Новосибирску, — пояснили КП-Новосибирск в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Последствия аварии очевидцы сняли на видео, позже ролик попал в сеть. По словам автомобилистов, ДТП затруднило движение через перекресток в обоих направлениях. Кроме того, подписчики паблика «АСТ-54», где был размещен пост об аварии, отметили, что на этом перекрестке аварии происходят достаточно часто.
В Новосибирске фургон перевернулся, столкнувшись с иномаркой.
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ИСТОЧНИК KP.RU