Блокпостов больше нет: Алтайский край открыл границы с Новосибирском

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:11:47+03:00

Теперь приезжим не нужно будет сидеть две недели на самоизоляции

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В Алтайском крае сняли часть ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. Теперь новосибирцы могут свободно ехать в соседний регион, им не придется сидеть две недели на самоизоляции. Соответствующий документ подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

— В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов, — сообщает официальный сайт Алтайского края.

Согласно документу, на Алтайском крае разрешается работа санаториев и курортов, у которых есть медицинские лицензии на оказание услуг.

Напомним, 1 июня в Новосибирске также разрешили не соблюдать самоизоляцию людям, прибывшим из других регионов: Москвы, Московской и Ленинградской областей и Якутии.

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ИСТОЧНИК KP.RU