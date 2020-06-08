Блокпостов больше нет: Алтайский край открыл границы с Новосибирском
В Алтайском крае сняли часть ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. Теперь новосибирцы могут свободно ехать в соседний регион, им не придется сидеть две недели на самоизоляции. Соответствующий документ подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
— В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов, — сообщает официальный сайт Алтайского края.
Согласно документу, на Алтайском крае разрешается работа санаториев и курортов, у которых есть медицинские лицензии на оказание услуг.
Напомним, 1 июня в Новосибирске также разрешили не соблюдать самоизоляцию людям, прибывшим из других регионов: Москвы, Московской и Ленинградской областей и Якутии.
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ИСТОЧНИК KP.RU