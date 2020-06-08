2020-06-08T10:24:27+03:00
Общество

«Перекусывал замки плоскогубцами»: новосибирец украл пять велосипедов у соседей

Полицейские поймали вора случайно, как раз когда он вез краденное домой
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске полицейские поймали 23-летнего вора, который за два дня украл пять велосипедов.В Новосибирске полицейские поймали 23-летнего вора, который за два дня украл пять велосипедов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новосибирске полицейские поймали 23-летнего вора, который за два дня украл пять велосипедов. Промышлял новосибирец в двух многоэтажках в Пашино Калининского района.

— Кражи происходили с 31 мая по 1 июня. Все потерпевшие написали заявление в полицию. Мужчину задержали. Полиция установила, что подозреваемый перекусывал плоскогубцами велосипедные замки. Два велосипеда он успел сдать в ломбард. Еще три полицейские нашли у подозреваемого во время обысков, также нашли плоскогубцы, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Корреспонденту КП-Новосибирск в ведомстве рассказали, что преступник жил на соседней улице от домов, откуда украл велосипеды.

— На камеры видеонаблюдения парень не попал, фотографий также нет. Полицейские задержали подозреваемого на улице в районе многоэтажки, откуда он укатывал пятый велосипед,они просто решили парня проверить, — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Известно, что раньше его уже судили за кражу. Пока его отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полиция проводит проверку, собирает все доказательства и выясняет подробности преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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