Двадцать заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирус выявили у 250 детей
В понедельник, 8 июня, стало известно, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 20 детей. На данной момент это рекордное число заболевших за сутки среди детей. С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 250 детей. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе — 3648. Из них -250 детей. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались, — рассказали в оперштабе.
За последние сутки в детскую больницу №3 привезли еще 71 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.
Напомним, по-прежнему в регионе действует режим самоизоляции и масочный режим. Но некоторые ограничительные меря ослабили. Так, например, с 8 июня разрешили работать магазинам с непродовольственными товарами. Но есть условие — площадь помещения не должна превышать 400 квадратных метров, а еще у магазина должен быть отдельный вход.
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ИСТОЧНИК KP.RU