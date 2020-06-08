Двадцать заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирус выявили у 250 детей

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:22:15+03:00

В Новосибирской области за сутки коронавирус диагностировали еще у 20 детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В понедельник, 8 июня, стало известно, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 20 детей. На данной момент это рекордное число заболевших за сутки среди детей. С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 250 детей. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе — 3648. Из них -250 детей. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались, — рассказали в оперштабе.

За последние сутки в детскую больницу №3 привезли еще 71 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

Напомним, по-прежнему в регионе действует режим самоизоляции и масочный режим. Но некоторые ограничительные меря ослабили. Так, например, с 8 июня разрешили работать магазинам с непродовольственными товарами. Но есть условие — площадь помещения не должна превышать 400 квадратных метров, а еще у магазина должен быть отдельный вход.

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ИСТОЧНИК KP.RU