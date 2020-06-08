Почему платить за электроэнергию лучше вовремя?

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:24:28+03:00

Платеж по электроэнергии - это привычная ежемесячная трата, но если регулярно откладывать оплату на потом, с каждым периодом задолженность будет расти и со временем превратится в существенную для семейного бюджета сумму

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За каждым потребителем сохраняется предусмотренное законом обязательство по оплате электроэнергии, поэтому погасить накопившийся долг придется. Кроме того, задолженность может доставить серьезные неприятности, так как взыскание долга передается в судебном порядке в службу судебных приставов.

Во избежание этих последствий АО «Новосибирскэнергосбыт» рекомендует своевременно вносить плату за потребленную электроэнергию. Легко и удобно совершать платежи с помощью наших онлайн-сервисов. Без комиссии оплатить электроэнергию можно в личном кабинете на сайте новосибирскэнергосбыт.рф или в мобильном приложении «Платосфера».

Оплачивая электроэнергию вовремя, вы оберегаете себя от возможных неприятностей и не накапливаете большую сумму задолженности.