Почему платить за электроэнергию лучше вовремя?
За каждым потребителем сохраняется предусмотренное законом обязательство по оплате электроэнергии, поэтому погасить накопившийся долг придется. Кроме того, задолженность может доставить серьезные неприятности, так как взыскание долга передается в судебном порядке в службу судебных приставов.
Во избежание этих последствий АО «Новосибирскэнергосбыт» рекомендует своевременно вносить плату за потребленную электроэнергию. Легко и удобно совершать платежи с помощью наших онлайн-сервисов. Без комиссии оплатить электроэнергию можно в личном кабинете на сайте новосибирскэнергосбыт.рф или в мобильном приложении «Платосфера».
Оплачивая электроэнергию вовремя, вы оберегаете себя от возможных неприятностей и не накапливаете большую сумму задолженности.