В Новосибирской области ищут хромого дезертира, сбежавшего из армии 30 лет назад

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:04:45+03:00

Сибиряк скрывается от полиции 30 лет. Фото: ГУ МВД по НСО

На руках у полиции — его черно-белое юношеское фото

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Полицейские Барабинского района разыскивают 49-летнего мужчину: его подозревают в дезертирстве.

— У разыскиваемого рост 170 сантиметров, светло-русые волосы, худощавое телосложение, овальное вытянутое бледное лицо, тонкая шея, прямые брови и нос, тонкие губы. Также он сутулится и хромает при ходьбе, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В группе «АСТ-54», где был опубликован пост, подписчики сильно удивились тому, что на фото изображен совсем молодой человек.

— Это шутка или опечатка? 1970 год рождения? Какое еще «дезертирство»? Фото посвежее не нашлось?

— Все сроки поди уже давным-давно прошли! — написали люди в комментариях.

В полиции корреспонденту КП-Новосибирск объяснили ситуацию.

— Мужчина сбежал из армии в Новосибирске в 1990 году, в этом же году он попал туда на службу. Это его последняя фотография, до сих пор он не был найден. За преступление по закону он все равно должен понести ответственность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За бегство из военной части ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет, — ответили в ведомстве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию по телефону 8 (383) 612-20-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU