В Новосибирской области ищут хромого дезертира, сбежавшего из армии 30 лет назад
Полицейские Барабинского района разыскивают 49-летнего мужчину: его подозревают в дезертирстве.
— У разыскиваемого рост 170 сантиметров, светло-русые волосы, худощавое телосложение, овальное вытянутое бледное лицо, тонкая шея, прямые брови и нос, тонкие губы. Также он сутулится и хромает при ходьбе, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
В группе «АСТ-54», где был опубликован пост, подписчики сильно удивились тому, что на фото изображен совсем молодой человек.
— Это шутка или опечатка? 1970 год рождения? Какое еще «дезертирство»? Фото посвежее не нашлось?
— Все сроки поди уже давным-давно прошли! — написали люди в комментариях.
В полиции корреспонденту КП-Новосибирск объяснили ситуацию.
— Мужчина сбежал из армии в Новосибирске в 1990 году, в этом же году он попал туда на службу. Это его последняя фотография, до сих пор он не был найден. За преступление по закону он все равно должен понести ответственность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За бегство из военной части ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет, — ответили в ведомстве.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию по телефону 8 (383) 612-20-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU