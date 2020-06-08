Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 июня 2020 года составило 3648 человек
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 июня 2020 года составило 3648 человек. Как сообщает региональный оперштаб, за последний день к ним прибавилось еще 102 человека
— Среди заболевших 250 детей, 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ — 11 пациентов, — передает оперштаб.
За сутки умерла женщина 69 лет, которая не перенесла заболевание. Но есть и выздоровевшие — из больниц выписали 17 человек.
Медики продолжают наблюдать за теми, у кого есть только подозрение на коронавирус: таких в инфекционных стационарах 1652 человека. Также на данный момент проведено 135 609 тестов. А за прошедшие сутки в больницу увезли 23 пациента с симптомами ОРВИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU