В Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом: что о ней известно

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:21:32+03:00

В Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Новосибирске умерла очередная пациентка с диагнозом COVID-19. Это была женщина 69 лет.

— Всего в Новосибирской области за все время умерло 42 пациента, — сообщает региональный оперштаб.

За сутки также обнаружили новые случаи заражения: к числу заболевших добавились еще 102 человека. Общее число заразившихся в области — 3648, в том числе 250 детей, а выздоровевших — 1386 человек. В отделениях реанимации находятся 37 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов.

Напомним, накануне оперативный штаб сообщал, что от коронавирусной инфекции погибла женщина — ей также было 69 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU