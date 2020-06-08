2020-06-08T06:21:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом: что о ней известно

В регионе умерли уже 42 человека
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусомВ Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусомФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В Новосибирске умерла очередная пациентка с диагнозом COVID-19. Это была женщина 69 лет.

— Всего в Новосибирской области за все время умерло 42 пациента, — сообщает региональный оперштаб.

За сутки также обнаружили новые случаи заражения: к числу заболевших добавились еще 102 человека. Общее число заразившихся в области — 3648, в том числе 250 детей, а выздоровевших — 1386 человек. В отделениях реанимации находятся 37 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов.

Напомним, накануне оперативный штаб сообщал, что от коронавирусной инфекции погибла женщина — ей также было 69 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как будут работать магазины в Новосибирске с 8 июня 2020 года
Почему платить за электроэнергию лучше вовремя?
В Новосибирской области ищут хромого дезертира, сбежавшего из армии 30 лет назад
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 июня 2020 года составило 3648 человек
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
В Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом: что о ней известно
«Был обречен на одиночество»: новосибирцы спасли сфинкса с «кошачьим СПИДом»
Покалечил ребенка и сбежал: сибиряк на красной иномарке сбил 11-летнюю девочку
В мэрии рассказали, как уберут последствия ливня возле Димитровского моста
В Новосибирске подросток пострадал под колесами автомобиля, в багажник которого врезалась другая машина
«Вижу это, и в жар бросает»: новосибирцы испугались за школьников, позировавших на краю крыши для селфи
Следователи установят, кто виноват в том, что остановка упала на мужчину
«На меня так косо смотрели»: сибиряк с подозрением на коронавирус, не дождавшись «скорой», сам пришел в больницу
Погода в Новосибирске на 8 июня 2020 года: будет тепло, но дождливо
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Их уже трое: в Новосибирске во время пандемии коронавируса умерла медсестра
Повезло велосипедистам: новосибирец снял на видеорегистратор медвежонка, перебегающего дорогу
В больнице, переоборудованной для пациентов с COVID-19, умер патологоанатом