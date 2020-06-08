В Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом: что о ней известно
В Новосибирске умерла очередная пациентка с диагнозом COVID-19. Это была женщина 69 лет.
— Всего в Новосибирской области за все время умерло 42 пациента, — сообщает региональный оперштаб.
За сутки также обнаружили новые случаи заражения: к числу заболевших добавились еще 102 человека. Общее число заразившихся в области — 3648, в том числе 250 детей, а выздоровевших — 1386 человек. В отделениях реанимации находятся 37 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов.
Напомним, накануне оперативный штаб сообщал, что от коронавирусной инфекции погибла женщина — ей также было 69 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU