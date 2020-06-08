Покалечил ребенка и сбежал: сибиряк на красной иномарке сбил 11-летнюю девочку
Сотрудники ГИБДД по Новосибирской области ищут водителя, который сбил в Бердске 11-летнюю девочку. Инцидент произошел 7 июня около 20 часов вечера.
— Автомобиль двигался по улице Боровая со стороны улицы Рогачева в сторону улицы Красная Сибирь. У дома 4/7 по улице Боровая он наехал на девочку-пешехода 11 лет. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ГИБДД по области.
В итоге пострадавшую с различными травмами увезли в больницу. Водитель скрылся. Его личность и машина не установлены, но как говорит сама девочка, это была красная иномарка.
Полиция проводит розыск. Всех, кто был свидетелем ДТП, просят позвонить по телефонам: (383) 232-85-50, (383) 232-85-40.
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