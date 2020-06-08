В мэрии рассказали, как уберут последствия ливня возле Димитровского моста

8 Июнь 2020 2020-06-08T05:14:07+03:00

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В мэрии прокомментировали КП-Новосибирск последствия ливня в частном секторе на улице 1-я Чулымская в Ленинском районе. Там вода буквально разворотила дороги и огорода.

Специалисты администрации рассказали, что вода не попала в дома, но прилично затопила огороды и подполы.

— Сотрудники администрации Ленинского района осмотрели территорию. Установлено, что действительно из-за дождя произошел залповый сброс воды, в результате чего подтопило земельные участки индивидуальных жилых домов по ул. 1-я Чулымская. Воды в жилых домах нет, вода стоит в огороде и подполе, — прокомментировали в мэрии. — Причиной подтопления послужило то, что территория, прилегающая к индивидуальным жилым домам, интенсивно осваивается, строятся новые объекты, укладывается асфальт. Площадь водосбора значительно увеличилась. На подтопленной территории будет установлен водонакопительный колодец.

Напомним, местные жители пожаловались на то, что после ливня не могут выйти из домов. По их мнению, ситуация усугубило то, что сточные каналы, идущие от Димитровского моста, установлены неправильно

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ИСТОЧНИК KP.RU