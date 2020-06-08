2020-06-08T04:50:49+03:00
Происшествия

В Новосибирске подросток пострадал под колесами автомобиля, в багажник которого врезалась другая машина

Мальчик в это время шел по пешеходному переходу
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Советском районе на пешеходном переходе сбили подростка. Фото: ГИБДД НовосибирскаВ Советском районе на пешеходном переходе сбили подростка. Фото: ГИБДД Новосибирска
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В Советском районе Новосибирска на пешеходном переходе пострадал 13-летний мальчик. Его сбила машина, в багажник которой врезался другой автомобиль. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска. Авария произошла 7 июня.

— Водитель «Hyundai Solaris» ехал по улице Шлюзовая со стороны улицы Балтийская в сторону улицы Русская. В районе дома №14 улицы Шлюзовая остановился, чтобы пропустить идущего по нерегулируемому пешеходному переходу подростка. В этот момент в заднюю часть автомобиля въехал автомобиль «Honda», после чего «Hyundai» наехал на мальчика, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Автомобиль наехал на мальчика после того, как в него врезалась машина сзади. Фото: ГИБДД Новосибирска

Автомобиль наехал на мальчика после того, как в него врезалась машина сзади. Фото: ГИБДД Новосибирска

Ребенка отвезли в больницу. У него диагностировали травму правой ноги.

В ГИБДД напомнили, что перед «зеброй» автомобилистам нужно всегда снижать скорость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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