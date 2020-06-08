В Новосибирске подросток пострадал под колесами автомобиля, в багажник которого врезалась другая машина

8 Июнь 2020 2020-06-08T04:50:49+03:00

Мальчик в это время шел по пешеходному переходу

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Новосибирска на пешеходном переходе пострадал 13-летний мальчик. Его сбила машина, в багажник которой врезался другой автомобиль. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска. Авария произошла 7 июня.

— Водитель «Hyundai Solaris» ехал по улице Шлюзовая со стороны улицы Балтийская в сторону улицы Русская. В районе дома №14 улицы Шлюзовая остановился, чтобы пропустить идущего по нерегулируемому пешеходному переходу подростка. В этот момент в заднюю часть автомобиля въехал автомобиль «Honda», после чего «Hyundai» наехал на мальчика, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Автомобиль наехал на мальчика после того, как в него врезалась машина сзади. Фото: ГИБДД Новосибирска

Ребенка отвезли в больницу. У него диагностировали травму правой ноги.

В ГИБДД напомнили, что перед «зеброй» автомобилистам нужно всегда снижать скорость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU