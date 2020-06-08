2020-06-08T04:18:26+03:00
Общество

«Вижу это, и в жар бросает»: новосибирцы испугались за школьников, позировавших на краю крыши для селфи

Местные жители говорят, что дети постоянно устраивают фотосессии на кровле здания
Надежда РЫЖКИНА
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Подростки фотографировались на крыше, несмотря на опасность. Фото: стоп-кадр.Подростки фотографировались на крыше, несмотря на опасность. Фото: стоп-кадр.
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В Центральном районе Новосибирска жительница многоэтажки заметила на крыше соседнего дома детей на крыше. Опасно балансируя, подростки делали селфи на телефон. Сибирячка сняла их на видео и опубликовала ролик в группе «АСТ-54».

— Дети постоянно залазят на крышу дома № 13 по улице Державина и, рискуя жизнью, делают селфи прямо на краю. В ЖЭУ сообщали, но меры так и не приняты, — рассказала подписчица. Судя по фото и видео, дети лазают на крышу еще с зимы.

У подписчиков паблика была неоднозначная реакция: кто-то защитил авантюризм подростков, кто-то возмутился их поведением.

Судя по кадрам, дети повадились ходить на крышу еще с зимы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Судя по кадрам, дети повадились ходить на крышу еще с зимы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Мы так же лазили, только телефонов еще не было.

— Надо их наказать, может, на пользу пойдет.

— Мы также по краю крыши ходили, как вспомню, до сих пор в жар бросает, — написали люди в комментариях.

А один из читателей рассказал, что в микрорайоне «Шлюз» дети также повадились забираться на крышу.

Напомним, в конце мая в другом районе Новосибирска на крыше высотки увидели двух танцующих девочек. К счастью, с подростками ничего не случилось.

Дети на крыше.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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