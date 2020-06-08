Следователи установят, кто виноват в том, что остановка упала на мужчину

8 Июнь 2020 2020-06-08T04:15:58+03:00

Следователи проводят проверку после того, как на мужчину упала остановка. Фото: «АСТ-54»

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В СК по Новосибирской области проводят проверку, почему остановка общественного транспорта упала на мужчину.

Напомним, в Первомайском районе города Новосибирска, в микрорайоне «Весенний», из-за порыва ветра упала остановка общественного транспорта. Металлическая конструкция задела пассажира, ожидавшего транспорт. На место приехали врачи «скорой» и полицейские. Мужчину госпитализировали в больницу. По словам жителей, остановка летает не впервые.

— По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU