2020-06-08T03:34:34+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 8 июня 2020 года: будет тепло, но дождливо

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 8 июня 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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Погода в Новосибирске на 8 июня 2020 года: будет тепло, но дождливоПогода в Новосибирске на 8 июня 2020 года: будет тепло, но дождливоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Погода в Новосибирске 8 июня 2020 года: воздух прогреется до +25 градусов, но убирать зонты еще рано.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +23-25 градусов, ночью — +8-10 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области температура ночью составит +8-13, днем +22-27 градусов. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14.

«Яндекс» обещает днем в Новосибирске температуру около +22-24 градусов, утром — облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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