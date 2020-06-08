«На меня так косо смотрели»: сибиряк с подозрением на коронавирус, не дождавшись «скорой», сам пришел в больницу

8 Июнь 2020 2020-06-08T03:58:42+03:00

Сибиряки с температурой и болью в груди, не дождавшись врачей, сами едут в больницу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Он гулял по коридорам больницы: там, где для пациентов работает круглосуточный травмпункт

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Житель Новосибирска по имени Ахмед с температурой и болью в груди сам пришел в больницу. По словам мужчины, он ждал «скорую» два часа, но врачи к нему так и не приехали.

— На меня так косо посмотрели, — рассказал изданию «Сибкрай. ru» о реакции медиков Ахмед.

Мужчину сначала заперли в изоляторе, но спустя некоторое время он уже разгуливал по коридорам круглосуточного травмпункта, куда обращаются новосибирцы. По словам мужчины, только после вопросов посетителей больницы, за Ахмедом приехали врачи.

— Мы уже привыкли к тому, что пациенты с подозрением на коронавирус сами к нам приезжают, — подтверждают медики.

Эту ситуация прокомментировала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

— С 1 июня пациенты с бессимптомной формой заболевания, если они выполняют ряд условий, могут находиться дома. Поэтому напряжение на инфекционные госпитали удалось к выходным ликвидировать. Мы контролируем 4-5 раз в день, какое количество пациентов в приемных покоях, сколько «скорых» подходит для того, чтобы понимать, как идет сортировка, — говорит Лариса Позднякова.

Врачи просят пациентов, которые подозревают у себя коронавирус, не приезжать самим в больницу.

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