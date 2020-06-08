Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

8 Июнь 2020 2020-06-08T03:01:08+03:00

Коронавирус не отступает, каждые сутки инфекцию диагностируют более чем у ста человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 июня 2020 года покажет, как распространяется инфекция в регионе

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КП-Новосибирск продолжает следить за ситуацией в регионе: какие города и районы поразил коронавирус, покажет карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 июня 2020.

— За последние сутки 219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — сообщили в оперштабе.

Какова ситуация в регионе можно узнать из нашей карты распространения коронавируса.

Таким образом на карте распространения коронавируса в регионе отмечены: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Так же зараженные обнаружены в районах области, а именно — Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.

На данный момент общее количество заболевших коронавирусом достигло 3546 человек, в том числе инфекцией заразились 230 детей. Стоит отметить, что 1369 человек выписаны из инфекционного госпиталя, к сожалению, 41 пациент скончался.

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