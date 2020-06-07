2020-06-07T19:26:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Их уже трое: в Новосибирске во время пандемии коронавируса умерла медсестра

Фамилии погибших медработников указаны в общем списке памяти погибших медиков нашей страны
Екатерина ИВАНОВА
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В Новосибирске уже три медработника погибли во время пандемии.В Новосибирске уже три медработника погибли во время пандемии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В сети появился список памяти погибших врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медработников, которые умерли во время пандемии COVID-19. Как сообщают создатели списка, проект создан, для того чтобы просто почтить память коллег. Проект открыт, пополнить список может любой желающий, при этом надо заполнить обязательную форму для обратной связи.

На данный момент, в списке 49 фамилий. Среди них трое новосибирцев.

- Жарков Илья Владимирович, 49 лет, врач-патологоанатом, зав. отделением Новосибирской ГКБ № 25, Новосибирск.

- Иволга Наталья Гавриловна, 57 лет, медицинская сестра, Городская клиническая больница №34, Новосибирск.

- Щеглова Неля Николаевна, 68 лет, рентгенолог, Новосибирская областная больница, Новосибирск.

О Щегловой Неле Николаевне и Жаркове Илье Владимировиче ранее сообщалось в прессе. Имя медицинской сестры Натальи Гавриловны из больницы №34 пока не упоминалось в сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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