Повезло велосипедистам: новосибирец снял на видеорегистратор медвежонка, перебегающего дорогу
Новосибирец поделился видеороликом с авторегистратора, на небольшом отрывке видно, как дорогу перебегает медвежонок. Автор видео утверждает – снял сюжет примерно в 20 километрах от города, на выезде из ДНТ «Индия» в Мошковском районе.
В объективе регистратора, который находится в машине, грунтовая дорога, по обеим сторонам лес. Сначала в кадр попадают два велосипедиста, а через несколько секунд, дорогу перебежал медвежонок. Ролик выложили в паблике «Инцидент. Новосибирск». Подписчики сразу начали переживать за спортсменов.
- Наверняка, им просто повезло. Медведица, должно быть, ходит где-то рядом, - предполагают сибиряки.
В целом данное направление уже не раз привлекало внимание горожан сообщениями о медведях. Так пару лет назад, местные жители сообщали, что в соседнем поселке Светлом жители видели косолапых. А в лесах возле села Локти грибники не раз встречали таблички «Осторожно, ходят медведи».
Медвежонок перебегает дорогу сразу после велосипедистов.
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