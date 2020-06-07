Повезло велосипедистам: новосибирец снял на видеорегистратор медвежонка, перебегающего дорогу

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:09:50+03:00

За несколько секунд до этого по грунтовке проехали два спортсмена на велосипедах. А вдруг рядом была медведица?

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Новосибирец поделился видеороликом с авторегистратора, на небольшом отрывке видно, как дорогу перебегает медвежонок. Автор видео утверждает – снял сюжет примерно в 20 километрах от города, на выезде из ДНТ «Индия» в Мошковском районе.

В объективе регистратора, который находится в машине, грунтовая дорога, по обеим сторонам лес. Сначала в кадр попадают два велосипедиста, а через несколько секунд, дорогу перебежал медвежонок. Ролик выложили в паблике «Инцидент. Новосибирск». Подписчики сразу начали переживать за спортсменов.

- Наверняка, им просто повезло. Медведица, должно быть, ходит где-то рядом, - предполагают сибиряки.

В целом данное направление уже не раз привлекало внимание горожан сообщениями о медведях. Так пару лет назад, местные жители сообщали, что в соседнем поселке Светлом жители видели косолапых. А в лесах возле села Локти грибники не раз встречали таблички «Осторожно, ходят медведи».

Медвежонок перебегает дорогу сразу после велосипедистов.

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