Красота или вред: в Новосибирске нашествие бабочек
Новосибирцы рассказывают, что в городе встречаются целые «стаи» белых бабочек, которых в народе прозвали капустницами. На самом деле, как отмечают ученые, это боярышницы. Их можно отличить по полоскам на прожилках крылышек. Бабочек, действительно, много, они облепили все еще цветущие кусты сирени в центре и во дворах города.
- Я прошла мимо куста сирени, как вдруг бело облако появилось рядом. Сначала не поняла, что это, только потом сообразила – это бабочки, - рассказывает читательница КП-Новосибирск Валентина Петрова.
Ученые радости сибиряков по поводу белокрылых красавиц не разделяют. На самом деле боярышницы являются вредителями, если они массово атакуют весной плодовые кустарники и деревья, то урожая в виде, например, вишни, можно в этом году так и не дождаться.
Их часто путают с капустницами, на самом деле это боярышницы.Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирск прилетели полчища белых бабочек.
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