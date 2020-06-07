Красота или вред: в Новосибирске нашествие бабочек

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:53:58+03:00

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Новосибирцы рассказывают, что в городе встречаются целые «стаи» белых бабочек, которых в народе прозвали капустницами. На самом деле, как отмечают ученые, это боярышницы. Их можно отличить по полоскам на прожилках крылышек. Бабочек, действительно, много, они облепили все еще цветущие кусты сирени в центре и во дворах города.

- Я прошла мимо куста сирени, как вдруг бело облако появилось рядом. Сначала не поняла, что это, только потом сообразила – это бабочки, - рассказывает читательница КП-Новосибирск Валентина Петрова.

Ученые радости сибиряков по поводу белокрылых красавиц не разделяют. На самом деле боярышницы являются вредителями, если они массово атакуют весной плодовые кустарники и деревья, то урожая в виде, например, вишни, можно в этом году так и не дождаться.

Их часто путают с капустницами, на самом деле это боярышницы.Фото: Виктория МИНАЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/783588" frameborder="0"></iframe> В Новосибирск прилетели полчища белых бабочек.

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