«Летающая» остановка травмировала новосибирца

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:09:45+03:00

Ее сдуло вовремя урагана, как говорят местные жители, конструкцию сносит не в первый раз

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 июня, по Новосибирску пронесся ураган. Как говорят, жители правобережья, огромная туча захватила сразу несколько районов города и двинулась в сторону Бердска. Кроме сильного дождя в некоторых районах был замечен град.

В Первомайском же районе, в микрорайоне «Весенний», сильным порывом ветра снесло остановку. Она задела мужчину, который стоял рядом.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи «Скорой помощи», осматривающие пострадавшего, - сообщают очевидцы в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Кроме того местные жители рассказывают, что эта же остановка около двух недель назад уже была снесена ветром.

- Её 2 недели назад сдувало, после чего ее помятую приварили на 4 штырька. Опять никого не накажут, - негодуют жители Первомайки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU