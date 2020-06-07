«Летающая» остановка травмировала новосибирца
Сегодня, 7 июня, по Новосибирску пронесся ураган. Как говорят, жители правобережья, огромная туча захватила сразу несколько районов города и двинулась в сторону Бердска. Кроме сильного дождя в некоторых районах был замечен град.
В Первомайском же районе, в микрорайоне «Весенний», сильным порывом ветра снесло остановку. Она задела мужчину, который стоял рядом.
- На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи «Скорой помощи», осматривающие пострадавшего, - сообщают очевидцы в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».
Кроме того местные жители рассказывают, что эта же остановка около двух недель назад уже была снесена ветром.
- Её 2 недели назад сдувало, после чего ее помятую приварили на 4 штырька. Опять никого не накажут, - негодуют жители Первомайки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU