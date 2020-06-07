2020-06-07T13:09:45+03:00
Происшествия

«Летающая» остановка травмировала новосибирца

Ее сдуло вовремя урагана, как говорят местные жители, конструкцию сносит не в первый раз
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске остановку вырвало ветром. Пострадал человек.В Новосибирске остановку вырвало ветром. Пострадал человек.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня, 7 июня, по Новосибирску пронесся ураган. Как говорят, жители правобережья, огромная туча захватила сразу несколько районов города и двинулась в сторону Бердска. Кроме сильного дождя в некоторых районах был замечен град.

В Первомайском же районе, в микрорайоне «Весенний», сильным порывом ветра снесло остановку. Она задела мужчину, который стоял рядом.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи «Скорой помощи», осматривающие пострадавшего, - сообщают очевидцы в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Кроме того местные жители рассказывают, что эта же остановка около двух недель назад уже была снесена ветром.

- Её 2 недели назад сдувало, после чего ее помятую приварили на 4 штырька. Опять никого не накажут, - негодуют жители Первомайки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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