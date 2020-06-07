«Растаял за пять минут»: в Новосибирске выпал град
Сегодня, 7 июня, в Новосибирске, в Октябрьском районе выпал град. Сначала в районе прошел сильный ливень, который в результате закончился «ледяной крупой». Видео осадков прислал читатель КП-Новосибирск.
- Град случился внезапно, где-то в 14.30. Успел снять на телефон, он тут же закончился. Пролежал во дворе недолго, минут пять, - рассказывает новосибирец Владимир.
В это же время в Калининском районе города был дождь, а жители пригорода отчасти не верят в непогоду, в районе станции Мочище, Барлак небо пока ясное, без серых туч.
Град в Новосибирске.
По прогнозу на понедельник, в Новосибирске ожидается небольшой дождь, небо будет пасмурным. Примерно такая же ситуация сложится и в остальные дни ближайшей недели.
В Новосибирске в июне выпал град.
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ИСТОЧНИК KP.RU