«Растаял за пять минут»: в Новосибирске выпал град

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:50:55+03:00

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Сегодня, 7 июня, в Новосибирске, в Октябрьском районе выпал град. Сначала в районе прошел сильный ливень, который в результате закончился «ледяной крупой». Видео осадков прислал читатель КП-Новосибирск.

- Град случился внезапно, где-то в 14.30. Успел снять на телефон, он тут же закончился. Пролежал во дворе недолго, минут пять, - рассказывает новосибирец Владимир.

В это же время в Калининском районе города был дождь, а жители пригорода отчасти не верят в непогоду, в районе станции Мочище, Барлак небо пока ясное, без серых туч.

Град в Новосибирске.

По прогнозу на понедельник, в Новосибирске ожидается небольшой дождь, небо будет пасмурным. Примерно такая же ситуация сложится и в остальные дни ближайшей недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/783569" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске в июне выпал град.

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ИСТОЧНИК KP.RU