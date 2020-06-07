2020-06-07T12:50:55+03:00
Общество

«Растаял за пять минут»: в Новосибирске выпал град

Погода в мегаполисе меняется за полчаса [видео]
Екатерина ИВАНОВА
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Град растаял за 5 минут. Фото: Читатель КП НовосибирскГрад растаял за 5 минут. Фото: Читатель КП Новосибирск
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Сегодня, 7 июня, в Новосибирске, в Октябрьском районе выпал град. Сначала в районе прошел сильный ливень, который в результате закончился «ледяной крупой». Видео осадков прислал читатель КП-Новосибирск.

- Град случился внезапно, где-то в 14.30. Успел снять на телефон, он тут же закончился. Пролежал во дворе недолго, минут пять, - рассказывает новосибирец Владимир.

В это же время в Калининском районе города был дождь, а жители пригорода отчасти не верят в непогоду, в районе станции Мочище, Барлак небо пока ясное, без серых туч.

Град в Новосибирске.

По прогнозу на понедельник, в Новосибирске ожидается небольшой дождь, небо будет пасмурным. Примерно такая же ситуация сложится и в остальные дни ближайшей недели.

В Новосибирске в июне выпал град.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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