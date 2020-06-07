2020-06-07T08:46:10+03:00
Общество

Как он это сделал: мальчик застрял в велосипеде – ему понадобилась помощь медиков и спасателей

Нога подростка так крепко застряла в раме велосипеда, что для вызволения из плена пришлось вызывать спасателей
Екатерина КОМЯКОВА
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Подросток застрял в собственном велосипеде. Фото: vk.com/mass54Подросток застрял в собственном велосипеде. Фото: vk.com/mass54
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Накануне вечером в Кировском районе Новосибирска спасателям МАСС пришлось помогать мальчику, который неудачно упал с велосипеда. Звонок оперативному дежурному поступил с подстанции скорой помощи – медики не сумели самостоятельно вызволить ногу подростка, которая очень крепко застряла в раме велосипеда.

- Спасатели с помощью ключей открутили заднее колесо велосипеда, сняли его с рамы и вытащили ногу подростка, после чего его нога была зафиксирована шиной, - сообщают в МАСС.

Судя по видео, опубликованному в официальном паблике МАСС, юный велосипедист получил легкие травмы. После окончания работы, спасатели передали пострадавшего медикам.

У подростка застряла нога в раме велосипеда.Вчера вечером в 18:27 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в Кировском районе города на ул. Бурденко ребёнок упал с велосипеда во дворе дома, его левая нога застряла в раме велосипеда, требуется помощь спасателей. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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