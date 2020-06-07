«Зая, все сгорело»: в новосибирской многоэтажке на 15 этаже случился пожар, житель квартиры до этого звал любимую

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:44:16+03:00

Пожарные не смогли быстро проехать к месту происшествия через двор из-за припаркованных автомобилей

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В Кировском районе на ул. Виктора Уса, 13 произошел пожар в многоэтажке – загорелась квартира на 15-м этаже. Возгорание произошло ранним утром сегодня, 7 июня. По словам очевидцев, пожарные расчеты довольно быстро приехали к дому, однако не смогли быстро добраться до места возгорания из-за припаркованных во дворе автомобилей. Сотрудникам МЧС пришлось делать круг и объезжать многоэтажку с другой стороны.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, всю ночь перед пожаром мужчина в квартире громко кричал и звал «Заю». Что стало причиной такого поведения, сейчас выясняют в полиции.

- Мужчина с 15 этажа всю ночь орал, скидывал вещи с балкона и звал какую-то «Заю». После всего этого его квартира загорелась. На месте работали пожарные и сотрудники полиции, - пишут в паблике «Инцидент» в соцсети «Вконтакте».

Причину возгорания устанавливают в МЧС, информации о пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU