2020-06-07T06:50:21+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Новосибирске 14 детей заразились коронавирусом

Делимся последними данными от регионального оперштаба
Екатерина ИВАНОВА
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В детской больнице №3 находятся 64 ребенка.В детской больнице №3 находятся 64 ребенка.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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За прошлый сутки в общей сложности диагноз COVID-19 подтвержден еще у 105 человек. При этом, если за прошлые сутки среди общего числа заболевших было 216 детей, то, по данным на 7 июня, эта цифра подросла до 230. Получается стационар, где находятся дети с подтвержденным диагнозом, пополнился на 14 человек. Цифра приблизительная, так как за вчера из больниц было выписано 13 человек, сколько из них детей – не уточняется.

В детской больнице №3, куда госпитализируют несовершеннолетних с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, сейчас находится 64 ребенка.

Если говорить о взрослых, их на стационарном лечении – 1571 человек. По данным на 7 июня, скончалась еще одна пациентка 69 лет. На аппаратах ИВЛ сейчас находится 12 человек, 39 в реанимации.

Напомним, в правительстве региона распорядились отправлять людей с легкой формой коронавируса на домашнее лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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