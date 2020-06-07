2020-06-07T06:27:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске умер еще один пациент с коронавирусом: рассказываем, кто он

Всего в регионе от болезни скончался 41 человек
Екатерина КОМЯКОВА
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От коронавируса скончалась еще одна женщина.От коронавируса скончалась еще одна женщина.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске умер очередной пациент с диагнозом COVID-19. Это была женщина 69 лет. В общей сложности за весь период пандемии в нашем регионе от болезни скончался 41 человек. Накануне, умерли еще два человека - женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет.

Что касается общей картины заболеваемости, за сутки в регионе зафиксировано 105 новых случаев заражения, вчера эта цифра была чуть больше – 107 человек. Тестирование людей продолжается, на данный момент анализы взяты более чем у 133 тысяч жителей области. Кроме того врачи госпитализируют людей с ОРВИ, всего зафиксировано 604 случай, 17 человек положили в больницы.

В оперативном штабе Новосибирской области также сообщают о количестве пациентов, находящемся на стационарном лечении – 1571 человек. Из них в реанимации находятся 39 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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