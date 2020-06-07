Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 7 июня 2020 года составило 3546 человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T06:15:03+03:00

Последние новости о пандемии в регионе: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 7 июня 2020 года

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Число заболевший коронавирусом в Новосибирске на 7 июня 2020 года увеличилось на 105 человек, сейчас общая цифра составляет 3546. Как сообщают в оперативной штабе Новосибирской области, среди заболевших 230 детей. За все время выписано из больниц 1369 человек.

- В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 12 пациентов, - сообщают в оперштабе о количестве тяжелых больных.

Кроме того продолжается наблюдение за теми, у кого есть только подозрение на коронавирус, таковых в области в стационарах 1571 человек.

В регионе продолжается тестирование людей, на данный момент проведено 133 246 тестов.

Напомним, сегодня утром КП-Новосибирск составила актуальную карту распространения коронавируса в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU