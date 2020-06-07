Погода в Новосибирске на сегодня: что ждет сибиряков 7 июня 2020 года
Погода в Новосибирске сегодня порадует горожан: синоптики обещают, что 7 июня 2020 года будет довольно тепло, хотя местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 20-22 градусов, на небе – переменная облачность. Ветер есть, но несильный – 4-9 метров в секунду, временами порывы могут достигать 14 метров.
Прогноз для области немного отличается:
- Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по западу преимущественно без осадков. Местами туманы, - сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.
Кроме того известно, что на 7 и 8 июня в Чановском районе сохранится высокая пожароопасность, 4 класса, по югу вовсе чрезвычайная пажароопасность – 5 класс.
Что касается долгосрочного прогноза, то следующая рабочая неделя должна быть дождливой. Об этом говорит сервис Яндекс. Погода. С понедельника по пятницу в городе возможны небольшие дожди. При этом температура останется на уровне 20-23 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU