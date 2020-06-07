2020-06-07T05:22:08+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на сегодня: что ждет сибиряков 7 июня 2020 года

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на сегодня, 7 июня 2020 года
Екатерина КОМЯКОВА
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В воскресенье погода еще позволит понежиться на солнышке.В воскресенье погода еще позволит понежиться на солнышке.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске сегодня порадует горожан: синоптики обещают, что 7 июня 2020 года будет довольно тепло, хотя местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 20-22 градусов, на небе – переменная облачность. Ветер есть, но несильный – 4-9 метров в секунду, временами порывы могут достигать 14 метров.

Прогноз для области немного отличается:

- Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по западу преимущественно без осадков. Местами туманы, - сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.

Кроме того известно, что на 7 и 8 июня в Чановском районе сохранится высокая пожароопасность, 4 класса, по югу вовсе чрезвычайная пажароопасность – 5 класс.

Что касается долгосрочного прогноза, то следующая рабочая неделя должна быть дождливой. Об этом говорит сервис Яндекс. Погода. С понедельника по пятницу в городе возможны небольшие дожди. При этом температура останется на уровне 20-23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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