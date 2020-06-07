2020-06-07T05:05:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 июня 2020 года покажет, как распространяется болезнь в регионе
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирской области почти во всех районах уже есть коронавирус.В Новосибирской области почти во всех районах уже есть коронавирус.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Болезнь в регионе не думает отступать, это видно по карте распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 мая 2020 года. COVID-19 уже обосновался в 22 районах региона. Это как отдаленные районы - Доволенский, Купинский, Маслянинский, Краснозерский, Каргатский, Баганский, Чулымский, Куйбышевский, Здвинский, Барабинский, Убинский, Коченевский, Карасукский, Усть-Тарский, Тогучинский, Сузунский так и географически приближенные – Новосибирский, Колыванский, Черепановский Ордынский, Искитимский, Мошковский.

- 219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, - сообщают в оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области.

При этом число заболевших каждый день превышает 100 человек. На данный момент известно о 3441 случае заражения в регионе, при этом 40 человек умерли. Между тем, людей, которые болеют в слабой форме, в Новосибирской области сейчас можно отправлять на надомное лечение. Кроме того в регионе сняли ограничительные меры для тех, кто прибыл на территорию области из других субъектов РФ.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 июня 2020 года

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 июня 2020 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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