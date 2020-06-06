6 Июнь 2020 2020-06-06T21:15:22+03:00

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Сегодня ночью, в воскресенье, 7 июня, с дороги в кювет улетела машина. Авария произошла в Заельцовском районе. Кадры с места происшествия прислал КП-Новосибирск очевидец Алексей, проезжавший мимо на своём автомобиле.

По словам свидетеля, ДТП произошло на пересечении улицы Жуковского и Мочищенского шоссе. На кадрах видео видно, что машина слетела с дороги и снесла металлическое ограждение.Возле автомобиля находится много людей: вероятно, среди них есть пострадавшие и те, кто остановился, чтобы постараться им помочь.

Заметно также, что сам автомобиль из-за удара оказался сильно поврежден. У машины разбита передняя часть, пострадал бампер и фары.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все причины обстоятельства случившегося выясняются. КП-Новосибирск следит за ходом событий.

В Новосибирске иномарка улетела в кювет. Видео: Алексей Кремнев.

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