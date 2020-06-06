2020-06-06T20:28:29+03:00
Происшествия

«Наказать хозяина штрафом, а собаку изъять»: пес набросился на новосибирца во время пробежки

Сибиряк отделался легким испугом
Анна ПАШАГИНА
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Хозяин выгуливал собаку без намордника. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Хозяин выгуливал собаку без намордника. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Вчера вечером, 5 июня, на сибиряка, который вышел на пробежку набросилась бойцовская порода собаки. Инцидент произошел в Дзержинском районе. О произошедшем сибиряк рассказал в социальных сетях сегодня, 6 июня.

— Я совершал пробежку. На меня накинулся пес породы стаффордширский терьер. Хорошо, что я быстро среагировал и убрал свою пятую точку, за которую собака успела лишь только немного зацепить, — описывает произошедшее сибиряк в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Бегун отделался легким испугом и сделал замечание хозяину собаки. По словам мужчины, вместо извинений владелец продолжил натравливать собаку на него.

— После этого я предупредил его о том, что сообщу в правоохранительные органы. Ну а затем, мужчина, вместе с собакой скрылся во дворе дома на улице Есенина, — резюмирует бегун.

Сибиряков возмутило поведение хозяина пса:

— Наказать хозяина штрафом, а собаку изъять.

— Хозяин клоун, дожил до седых волос и так ведет себя.

— Этот человек не достоин собаки.

Пес набросился на новосибирца во время пробежки.Видео: АСТ-54.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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